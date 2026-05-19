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Robert und seine Frau
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RÜCKENWIND GEGEN BLUTKREBS

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Familienvater Robert (34) träumt vom Fliegen – und einer unbeschwerten Zukunft.

Mit nur 34 Jahren kämpft Robert aus Bielefeld gegen akute myeloische Leukämie (AML), eine aggressive Form von Blutkrebs. Seine einzige Hoffnung auf Heilung ist eine Stammzellspende

Robert ist ein loyaler, neugieriger und unglaublich beharrlicher Mensch. Wenn ihn etwas begeistert, arbeitet er sich mit Geduld und Ehrgeiz in jedes Detail ein – und gibt nicht auf. So hat er es bis zur Promotion in Molekularer Biotechnologie geschafft. Da er fasziniert ist vom Fliegen, möchte er bald ein weiteres Ziel erreichen: einen Pilotenschein machen. Schon heute verbringt er viel Zeit als virtueller Fluglotse und mit simulierten Flügen.

Aktuell wünscht er sich nichts sehnlicher, als gemeinsam mit seiner Frau seinen dreijährigen Sohn aufwachsen zu sehen. Für seine Familie kämpft Robert jeden Tag weiter. Er will leben, doch es ist ein Kampf, den er alleine nicht gewinnen kann. Mit deiner Registrierung als Stammzellspender:in schenkst du Robert und all den anderen, die so dringend warten, neue Hoffnung.

Vielleicht bist genau du das passende Match!
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