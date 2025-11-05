Für eine Zukunft voller Musik und Lachen

Mit deiner Stammzellspende Leben retten!

Thomas ist ein lebensfroher und aktiver Mensch, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat: Er arbeitet als Hornist im Orchester und gibt seine Begeisterung für Musik auch als Lehrer weiter. Musik ist für ihn Leidenschaft, Ausdruck und Kraftquelle zugleich.

Seit sechs Jahren lebt Thomas mit einer chronischen Form von Blutkrebs. Nun steht eine Stammzelltransplantation an – seine einzige Chance, wieder ganz gesund zu werden. Thomas' Schwester kommt als Spenderin infrage, doch um für den Eingriff die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, wird weiterhin nach einer oder einem voll kompatiblen Fremdspender:in.

Was Thomas in dieser Zeit besonders antreibt, ist seine Familie – vor allem seine kleine Tochter. Für sie möchte er stark bleiben, miterleben, wie sie groß wird, mit ihr lachen, spielen und ihr zeigen, wie schön das Leben sein kann. Seine Frau, Familie und Freund:innen stehen fest an seiner Seite – und gemeinsam hoffen sie, dass sich noch mehr Menschen registrieren lassen, um Thomas und anderen Patient:innen eine zweite Lebenschance zu schenken.

Denn jeder neue Eintrag in der Stammzellspenderdatei kann Leben retten – und vielleicht sogar Thomas dabei helfen, seiner Tochter noch viele Jahre lang ein Papa zum Spielen, Lachen und Staunen zu sein.