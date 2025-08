TIMS GLÜCKSSTRÄHNE BEGINNT MIT DIR

Registriere dich als Stammzellspender:in für Friseurmeister Tim

Wenn Tim aus Lampertheim über seinen Beruf als Friseurmeister spricht, leuchten seine Augen. Denn der 33-Jährige hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ist seit 2022 sogar selbständig. Seit einiger Zeit stehen statt Färben, Schneiden und Stylen vor allem Krankenhausbesuche auf der Tagesordnung. Denn Tim hat Blutkrebs. Um wieder gesund zu werden, braucht er dringend eine Stammzellspende. Was er momentan am meisten vermisst? Die Freude in den Gesichtern seiner Kund:innen zu sehen und gemeinsam mit seiner Familie ein unbeschwertes Leben zu führen. Sein größter Wunsch ist es, wieder vollkommen gesund zu werden und sich eines Tages ein Leben im sonnigen Spanien aufzubauen.

Damit dies Wirklichkeit werden kann, braucht Tim jetzt dich. Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in!