ZUSAMMEN FÜR GEORG

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Registriere dich als potenzielle:r Lebensretter:in!

Georg ist 69 Jahre alt und lebt in Drensteinfurt. Mit Beginn der Rente in 2019 wollte Georg eigentlich mehr Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen, seine Freizeit genießen und unbedingt in Kroatien Boot fahren - dafür hat er extra den Bootsführerschein gemacht. Doch dann kam alles anders. Im Jahr 2020 wurde bei ihm ein Multiples Myelom, ein Tumor im Knochenmark entdeckt. Von da an ging es mit der Gesundheit durch mehrere Operationen der Wirbelfrakturen und diversen Lungenentzündungen bergab. Dutzende Therapien folgten, weitere Krankheiten, Hautkrebs und nun Leukämie kamen hinzu. Inzwischen ist klar, dass Georg nicht mehr aus eigener Kraft gesund wird. Aber es gibt Hoffnung auf Heilung. Dazu braucht er eine Stammzellspende von seinem „genetischen Zwilling”. Damit er seine Enkelkinder aufwachsen sehen kann, ruft die Familie gemeinsam mit Freund:innen dazu auf, sich als potenzielle:r Stammzellspender:in zu registrieren - für Georg und andere.

Deine Geldspende kann Leben retten! Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen. Jetzt spenden!