YOU'LL NEVER WALK ALONE

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

„Guido ist ein wundervoller Mensch, den man sich an der Seite wünscht im Leben“, beschreiben ihn seine Freund:innen. Der Düsseldorfer ist ein absoluter Familienmensch, seit seiner Jugend leidenschaftlicher BVB-Fan und begeisterter Segler und Autofahrer. Im März änderte sich sein Leben schlagartig: Seine Blutwerte stimmten nicht, er erhielt die Diagnose akute Leukämie. „Ich wurde innerhalb weniger Stunden aus meinem Alltag herausgerissen und von einer Sekunde auf die andere 100% fremdbestimmt“, berichtet Guido. Sofort begann die Chemo. Um zu überleben, benötigt er eine Stammzellspende. Guidos Song für den Klinikalltag ist Robbie Williams „Me and My Monkey“. „In dem Song geht es um einen Affen – der ist für mich der Krebs – der mit Robbie viel Schindluder getrieben hat und den Robbie ebenso loswerden will“, sagt der 56-Jährige und ruft auf, sich als potenzielle Stammzellspender:innen zu registrieren:

„Was kann jeder einzelne Mensch mehr in seinem Leben tun, als potenziell einem anderen das Leben zu retten – das ist Menschlichkeit und Nächstenliebe in Reinform.“