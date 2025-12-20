DU BIST UNSER LETZTER HOFFNUNGSSCHIMMER

Schenke Habteab (29) eine zweite Lebenschance

Bereits seit drei Jahren kämpft Habteab aus Dießen am Ammersee gegen Blutkrebs. Seine einzige Hoffnung, zu überleben, ist eine Stammzelltransplantation: ein Wettlauf gegen die Zeit. Trotz Familientypisierung in seinem Heimatland Eritrea blieb die Suche nach dem passenden Match bisher erfolglos.

Doch Habteabs Ärzteteam gibt ihn nicht auf: „Wir möchten einem jungen, eigentlich lebensfrohen Mann voller Potenzial weiterhin eine Chance geben. Wir kennen Habteab schon so lange und können nur schwer mit ansehen, dass seine Chance auf Leben daran scheitert, dass bisher kein:e passende:r Spender:in gefunden wurde.”

Besonders wichtig ist dem Team, auch Menschen der deutsch-eritreischen oder ostafrikanischen Community zu erreichen, da für viele Betroffene - wie auch für Habteab - die genetische Übereinstimmung in bestimmten Bevölkerungsgruppen deutlich höher ist. Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in!