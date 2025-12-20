Spender:in werdenGeld spenden
Habteab mit Pflegepersonal
DU BIST UNSER LETZTER HOFFNUNGSSCHIMMER

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Schenke Habteab (29) eine zweite Lebenschance

Bereits seit drei Jahren kämpft Habteab aus Dießen am Ammersee gegen Blutkrebs. Seine einzige Hoffnung, zu überleben, ist eine Stammzelltransplantation: ein Wettlauf gegen die Zeit. Trotz Familientypisierung in seinem Heimatland Eritrea blieb die Suche nach dem passenden Match bisher erfolglos.

Doch Habteabs Ärzteteam gibt ihn nicht auf: „Wir möchten einem jungen, eigentlich lebensfrohen Mann voller Potenzial weiterhin eine Chance geben. Wir kennen Habteab schon so lange und können nur schwer mit ansehen, dass seine Chance auf Leben daran scheitert, dass bisher kein:e passende:r Spender:in gefunden wurde.”

Besonders wichtig ist dem Team, auch Menschen der deutsch-eritreischen oder ostafrikanischen Community zu erreichen, da für viele Betroffene - wie auch für Habteab - die genetische Übereinstimmung in bestimmten Bevölkerungsgruppen deutlich höher ist. Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in!

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Eine Frau lächelt in die Kamera
Laura Jenter
Spenderneugewinnung
jenter@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE66 7004 0060 8987 0009 37
Verwendungszweck: Habteab

