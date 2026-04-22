EMIR HAT NOCH SO VIELE TRÄUME

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Es begann harmlos mit ein paar blauen Flecken. Doch was wie eine Kleinigkeit wirkte, stellte das Leben der Familie auf den Kopf: Emir (11) aus Delmenhorst erhielt die Diagnose Fanconi-Anämie. Diese seltene Erbkrankheit ist ohne Behandlung lebensbedrohlich. Seit Ende März 2026 verschlechtert sich sein Zustand - er braucht jetzt dringend eine Stammzellspende.



Und trotzdem: Emir ist voller Leben. Er lacht viel, hilft anderen und hat diesen besonderen Humor, der jeden ansteckt. Am liebsten spielt er Fußball mit seinem Papa oder sitzt mit seinem besten Freund am Wasser und angelt. In der Schule glänzt er, besonders in Mathe und Sprachen.

Sein großer Traum: einmal nach New York reisen!



Bitte mach mit – für Emir und viele andere, die auf eine zweite Chance warten!