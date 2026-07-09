HEUTE REGISTRIEREN. MORGEN LEBEN RETTEN.

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Hallo zusammen. Ich bin Phil. Blutkrebs hat mein Leben von einem Tag auf den anderen komplett verändert. Während meiner Behandlung musste ich monatelang in der Klinik in Isolation leben. Das Schwerste war nicht die Chemotherapie – sondern meinen kleinen Sohn nicht sehen und nicht in den Arm nehmen zu dürfen.

Meine einzige Chance zu überleben, war eine Stammzellspende. Und irgendwo auf der Welt hatte sich ein Mensch als Stammzellspender:in DKMS registriert. Dieser Mensch war mein passendes Match und schenkte mir ein zweites Leben.

Heute kann ich wieder mit meiner Familie lachen, arbeiten und das Leben genießen. Dafür werde ich jeden Tag dankbar sein.

Deshalb setze ich mich heute selbst für die DKMS ein. In meinem Tattoo-Studio Herzstück Gravur kläre ich über Blutkrebs auf und unterstütze die Twin Win-Aktion von Tätowierer Jers: Wer sich als Spender registrieren lässt, für den steche ich das offizielle „Twin Win“-Tattoo unter die Haut. Denn jede Registrierung kann ein Leben retten – so wie meine.

Vielleicht bist genau du die Person, auf die ein Mensch mit Blutkrebs gerade wartet.

Die Registrierung ist einfach und dauert nur wenige Minuten:

Mund auf.

Wangenabstrich machen.

Registrieren.

Hoffnung schenken.

Bitte registriere dich und teile die Aktion mit Familie und Freunden. Gemeinsam können wir mehr zweite Geburtstage möglich machen. Von ganzem Herzen: Danke, dass du da bist und ein Leben rettest!