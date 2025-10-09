Spender:in werdenGeld spenden
Nadine steht neben einem braunen Pferd und hält es an den Zügeln fest.
Nadine steht neben einem braunen Pferd und hält es an den Zügeln fest.

NADINE MÖCHTE BEI IHREN KINDERN SEIN

Jetzt registrieren

Es könnte jeden treffen - schenke Nadine und anderen Blutkrebspatient:innen Hoffnung

Nadine ist 43 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern in Meerbusch/Neuss. Alles scheint in bester Ordnung, aber im September diesen Jahres folgt der große Schock: Da Nadine MS-Patientin ist, war sie zur Blutwertkontrolle bei einer Routineuntersuchung. Dort wurde festgestellt, dass Nadine an AML leidet und jetzt dringend auf eine Stammzellspende angewiesen ist. Seither durfte sie das Krankenhaus nicht mehr verlassen - von jetzt auf gleich änderte sich ihr gesamtes Leben. Nadines Familie hat nur einen Wunsch:

„Wir wollen ihr Leben retten und wir tun alles, was in unserer Macht steht. Nadine möchte ihren Kindern wieder gute Nacht sagen.“

Um Nadines Wunsch zu erfüllen, rufen Familie und Freunde daher gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich ein Registrierungsset nach Hause zu bestellen.
Jede Registrierung zählt.

Eine Bildcollage aus Bildern, die Nadine und ihre beiden Kinder zeigen.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Lena Valentin
Spenderneugewinnung
Valentin@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE62 7004 0060 8987 0009 12
Verwendungszweck: Nadine

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
