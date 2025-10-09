NADINE MÖCHTE BEI IHREN KINDERN SEIN

Es könnte jeden treffen - schenke Nadine und anderen Blutkrebspatient:innen Hoffnung

Nadine ist 43 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern in Meerbusch/Neuss. Alles scheint in bester Ordnung, aber im September diesen Jahres folgt der große Schock: Da Nadine MS-Patientin ist, war sie zur Blutwertkontrolle bei einer Routineuntersuchung. Dort wurde festgestellt, dass Nadine an AML leidet und jetzt dringend auf eine Stammzellspende angewiesen ist. Seither durfte sie das Krankenhaus nicht mehr verlassen - von jetzt auf gleich änderte sich ihr gesamtes Leben. Nadines Familie hat nur einen Wunsch:

„Wir wollen ihr Leben retten und wir tun alles, was in unserer Macht steht. Nadine möchte ihren Kindern wieder gute Nacht sagen.“

Um Nadines Wunsch zu erfüllen, rufen Familie und Freunde daher gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich ein Registrierungsset nach Hause zu bestellen.

Jede Registrierung zählt.