Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Gemeinsam für Ralf!

Hilfsbereit, freundlich und immer mit einem Lächeln im Gesicht – das ist Ralf aus Wemding. Ob in der Familie, im Freundeskreis oder im Verein: Er hat stets einen Witz auf den Lippen und bringt alle zum Lachen. Der Fußball ist seine große Leidenschaft. Seit vielen Jahren engagiert sich Ralf als Spielleiter Jugend beim BFV, noch länger steht er als Schiedsrichter auf dem Platz. Doch jetzt steht sein Leben still: Ralf hat Blutkrebs. Statt auf dem Spielfeld verbringt er seine Tage im Krankenhaus. Ralf ist immer da, wenn andere Hilfe brauchen. Jetzt ist er selbst auf Unterstützung angewiesen – nur eine Stammzellspende kann sein Leben retten. Vielleicht bist du sein Match. Registriere dich jetzt!