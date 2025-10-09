Spender:in werdenGeld spenden
Patient Ralf lächelt in die Kamera.
Patient Ralf lächelt in die Kamera.

GEMEINSAM FÜR RALF!

Jetzt registrieren

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Gemeinsam für Ralf!

Hilfsbereit, freundlich und immer mit einem Lächeln im Gesicht – das ist Ralf aus Wemding. Ob in der Familie, im Freundeskreis oder im Verein: Er hat stets einen Witz auf den Lippen und bringt alle zum Lachen. Der Fußball ist seine große Leidenschaft. Seit vielen Jahren engagiert sich Ralf als Spielleiter Jugend beim BFV, noch länger steht er als Schiedsrichter auf dem Platz. Doch jetzt steht sein Leben still: Ralf hat Blutkrebs. Statt auf dem Spielfeld verbringt er seine Tage im Krankenhaus. Ralf ist immer da, wenn andere Hilfe brauchen. Jetzt ist er selbst auf Unterstützung angewiesen – nur eine Stammzellspende kann sein Leben retten. Vielleicht bist du sein Match. Registriere dich jetzt!

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Antonia Lukas
Antonia Lukas
Spenderneugewinnung
lukas@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE89700400608987000911
Verwendungszweck: KPH 113

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Über die DKMS
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
Registrieren
Geld spenden
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
