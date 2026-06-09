BIST DU MEINE HOFFNUNG AM HORIZONT?

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Patient Tobias von hinten, wie er aufs Meer blickt
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Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Tobias blickt nach vorn – auch wenn ihm das derzeit alles andere als leichtfällt.

Im April erhielt der 38-Jährige aus Oberkirch die Diagnose Blutkrebs. Seitdem hat sich sein Leben von einem Tag auf den anderen komplett verändert. Seine Hoffnung auf Heilung liegt in einer Stammzellspende. Doch bislang wurde noch kein passendes Match für ihn gefunden. Daher ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen bei der DKMS registrieren.

Schauen Sie in der Terminübersicht nach einer Registrierungsaktion in Ihrer Nähe und kommen Sie einfach vorbei:

  • 13.06.2026 | 15:00–18:00 Uhr – DJK Fußballspiel
  • 13.06.2026 | 18:30–21:00 Uhr – Dorffest Haslach
  • 13.06.2026 | 19:00–23:00 Uhr – Dorfbeats Spinnerhof, Lautenbach
  • 14.06.2026 | 10:30 Uhr – Abenteuerland Oberkirch
  • 14.06.2026 | ab 18:00 Uhr (Einlass 17:00 Uhr) – Gospelchor-Konzert
  • 14.06. & 20.06.2026 | 17:00 Uhr – Public Viewing
  • ab 15.06.2026 | an Trainingstagen – BSV Halle-Ammendorf 1910 e.V.
  • 20.06.2026 | Tag der offenen Tür PEGASUS Schutterwald
  • 28.06.2026 | 10:00–17:00 Uhr – Begegnungsfest
  • 02.–03.07.2026 | 10:30–14:30 Uhr – Mensa Uni Freiburg
  • 10.–12.07.2026 | Firmeneröffnung DZ Lagertechnik Wahlbach
  • 17.–19.07.2026 | Sportfest Lautenbach

Falls kein passender Termin für Sie dabei ist, können Sie Ihr Registrierungsset kostenlos nach Hause bestellen.

Zuhause dann den Wangenabstrich selbst durchführen und das Set kostenfrei zurücksenden. Mitmachen können alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren.

Komm vorbei und schenke Hoffnung!

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Eine Frau lächelt mit verschränkten Armen in einem Hausflur
Lena Rall
Spenderneugewinnung
lrall@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE83700400608987001019
Verwendungszweck: Tobias

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BIC SOLADES1TUB
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