BIST DU MEINE HOFFNUNG AM HORIZONT?

Tobias blickt nach vorn – auch wenn ihm das derzeit alles andere als leichtfällt.
Im April erhielt der 38-Jährige aus Oberkirch die Diagnose Blutkrebs. Seitdem hat sich sein Leben von einem Tag auf den anderen komplett verändert. Seine Hoffnung auf Heilung liegt in einer Stammzellspende. Doch bislang wurde noch kein passendes Match für ihn gefunden. Daher ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen bei der DKMS registrieren.
Schauen Sie in der Terminübersicht nach einer Registrierungsaktion in Ihrer Nähe und kommen Sie einfach vorbei: