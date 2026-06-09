BIST DU MEINE HOFFNUNG AM HORIZONT?

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Tobias blickt nach vorn – auch wenn ihm das derzeit alles andere als leichtfällt.

Im April erhielt der 38-Jährige aus Oberkirch die Diagnose Blutkrebs. Seitdem hat sich sein Leben von einem Tag auf den anderen komplett verändert. Seine Hoffnung auf Heilung liegt in einer Stammzellspende. Doch bislang wurde noch kein passendes Match für ihn gefunden. Daher ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen bei der DKMS registrieren.

Schauen Sie in der Terminübersicht nach einer Registrierungsaktion in Ihrer Nähe und kommen Sie einfach vorbei:

13.06.2026 | 15:00–18:00 Uhr – DJK Fußballspiel

15:00–18:00 Uhr – DJK Fußballspiel 13.06.2026 | 18:30–21:00 Uhr – Dorffest Haslach

18:30–21:00 Uhr – Dorffest Haslach 13.06.2026 | 19:00–23:00 Uhr – Dorfbeats Spinnerhof, Lautenbach

19:00–23:00 Uhr – Dorfbeats Spinnerhof, Lautenbach 14.06.2026 | 10:30 Uhr – Abenteuerland Oberkirch

10:30 Uhr – Abenteuerland Oberkirch 14.06.2026 | ab 18:00 Uhr (Einlass 17:00 Uhr) – Gospelchor-Konzert

ab 18:00 Uhr (Einlass 17:00 Uhr) – Gospelchor-Konzert 14.06. & 20.06.2026 | 17:00 Uhr – Public Viewing

17:00 Uhr – Public Viewing ab 15.06.2026 | an Trainingstagen – BSV Halle-Ammendorf 1910 e.V.

an Trainingstagen – BSV Halle-Ammendorf 1910 e.V. 20.06.2026 | Tag der offenen Tür PEGASUS Schutterwald

Tag der offenen Tür PEGASUS Schutterwald 28.06.2026 | 10:00–17:00 Uhr – Begegnungsfest

10:00–17:00 Uhr – Begegnungsfest 02.–03.07.2026 | 10:30–14:30 Uhr – Mensa Uni Freiburg

10:30–14:30 Uhr – Mensa Uni Freiburg 10.–12.07.2026 | Firmeneröffnung DZ Lagertechnik Wahlbach

Firmeneröffnung DZ Lagertechnik Wahlbach 17.–19.07.2026 | Sportfest Lautenbach

Falls kein passender Termin für Sie dabei ist, können Sie Ihr Registrierungsset kostenlos nach Hause bestellen.

Zuhause dann den Wangenabstrich selbst durchführen und das Set kostenfrei zurücksenden. Mitmachen können alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren.

Komm vorbei und schenke Hoffnung!