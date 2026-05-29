BIST DU MEIN VOLLTREFFER?

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Ein Junge in einem weißen T-Shirt und blauen Shorts hat die Arme nach oben gehoben und lächelt.
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Der 8-jährige Jakob ist an Blutkrebs erkrankt und sucht dringend eine:n passende:n Spender:in. Denn nur durch eine Stammzelltransplantation kann er wieder gesund werden. Im März änderte sich mit der Diagnose alles: Für Jakob und seine Familie begann plötzlich ein Alltag voller Sorgen, Ungewissheit, aber auch Hoffnung.

Jakobs Mama sagt:

„Die Erkrankung hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Wir versuchen die lange Behandlung mit kleinen Highlights und viel Humor zu überbrücken.“

Noch vor wenigen Monaten jubelte Jakob mit seiner F-Jugend-Mannschaft auf dem Fußballplatz oder feuerte seinen Lieblingsverein „1860 München“ an. Im Winter ging er mit seinen Eltern und seiner Schwester gern Skifahren. Neben seiner Leidenschaft zum Sport begeistern Jakob auch die Zauberer „Ehrlich Brothers“. Für den fröhlichen, neugierigen Jungen zählt jetzt nur noch eins: der Volltreffer, ein passendes Match.

Patient Jakob, links auf dem Wasserspielplatz und rechts mit einem Plüschtier in der Hand

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