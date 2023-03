BITTE HELFT UNSEREM OPA

Opa Johann (67) ist der beste Opa, den sich Luca, Liam, Lara und Niclas nur wünschen können. Er verbringt gern Urlaube mit der gesamten Familie, liebt die gemeinsamen Momente mit den Enkeln, unternimmt mit ihnen Radtouren am Rhein und gibt dann eine Runde Spaghetti-Eis für alle aus. Johann rastet auch in seinem Ruhestand nicht, denn wer rastet rostet. So ist eine Alpenüberquerung mit Einkehr in kleinen Hütten sein großer Traum. Doch Johann erhielt gerade die Diagnose AML, akute myeloische Leukämie, Blutkrebs. Er kann nur durch eine Stammzellspende wieder ganz gesund werden. Um ihm und anderen Patienten zu helfen, haben die Familie und Freunde einen Registrierungsaufruf gestartet.

Johanns vier Enkel bitten alle Menschen um Hilfe: „Lasst Euch registrieren. Wir brauchen unseren Opa“.