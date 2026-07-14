DAMIT JOHANNA IHREN TRAUM WEITERLEBEN KANN.

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Johanna ist lebensfroh, kreativ und immer für andere da. Sie liebt ihren Hund Kalle, das Stricken, Spaziergänge und träumt davon, eines Tages mit ihrem Freund auf einer kleinen Farm inmitten der Natur zu leben.



Doch plötzlich veränderte sich alles. Unerklärliche blaue Flecken am ganzen Körper führten zu einem Arztbesuch. Noch am selben Tag erhielt Johanna die Diagnose akute myeloische Leukämie und wurde sofort stationär aufgenommen.



Inzwischen steht fest: Johanna benötigt eine Stammzelltransplantation, um eine Chance auf Heilung zu haben. Mit eurer Registrierung bei der DKMS könnt ihr Menschen wie Johanna Hoffnung schenken – und vielleicht sogar Leben retten. Die Registrierung dauert nur wenige Minuten, kann aber den entscheidenden Unterschied machen.