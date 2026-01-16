Schenke Frohnatur Jonas Hoffnung Jonas ist erst 16 Monate alt und kämpft bereits um sein Leben.





Jonas ist erst 16 Monate alt und kämpft bereits um sein Leben. Eigentlich ist er eine absolute Frohnatur und begegnet den Kindern in der Krippe im Kinderhaus Nürnberg stets aufgeschlossen. Doch dann der Schock: Diagnose Leukämie.

Die Chemotherapie startete direkt, Ende Januar folgt die Knochenmarkpunktion. Dann wird sich herausstellen, ob Jonas eine Stammzellspende benötigt. Das Kinderhaus Nürnberg ist Jonas und seiner Familie eng verbunden und möchte Jonas helfen, sollte er in Zukunft eine Stammzellspende benötigen. Daher organisieren sie gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion. Jonas Eltern haben nur einen Wunsch:

„Jonas soll gesund werden! In wenigen Stunden hat sich unser gesamtes Leben verändert. Bitte kommt vorbei und lasst euch registrieren.”

Registrierungsaktion am 7.2.2026 in Nürnberg

Wann? 10.00 - 15.00 Uhr

Wo? Haus für Kinder Düsseldorfer Straße (Düsseldorfer Straße 130, 90425 Nürnberg)

Aufgerufen sind alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren, die noch nicht registriert sind. Bist du der passende Lebensretter für Jonas oder andere Betroffene?