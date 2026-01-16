Spender:in werdenGeld spenden
Ein Baby, das auf etwas zeigt
Ein Baby, das auf etwas zeigt

Jonas soll gesund werden!

Schenke Frohnatur Jonas Hoffnung

Jonas ist erst 16 Monate alt und kämpft bereits um sein Leben.


Jonas ist erst 16 Monate alt und kämpft bereits um sein Leben. Eigentlich ist er eine absolute Frohnatur und begegnet den Kindern in der Krippe im Kinderhaus Nürnberg stets aufgeschlossen. Doch dann der Schock: Diagnose Leukämie.

Die Chemotherapie startete direkt, Ende Januar folgt die Knochenmarkpunktion. Dann wird sich herausstellen, ob Jonas eine Stammzellspende benötigt. Das Kinderhaus Nürnberg ist Jonas und seiner Familie eng verbunden und möchte Jonas helfen, sollte er in Zukunft eine Stammzellspende benötigen. Daher organisieren sie gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion. Jonas Eltern haben nur einen Wunsch:

„Jonas soll gesund werden! In wenigen Stunden hat sich unser gesamtes Leben verändert. Bitte kommt vorbei und lasst euch registrieren.”

Registrierungsaktion am 7.2.2026 in Nürnberg

Wann? 10.00 - 15.00 Uhr
Wo? Haus für Kinder Düsseldorfer Straße (Düsseldorfer Straße 130, 90425 Nürnberg)

Aufgerufen sind alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren, die noch nicht registriert sind. Bist du der passende Lebensretter für Jonas oder andere Betroffene?

Links: Jonas sitzt auf einem Sofa Rechts: Jonas schaut in die Kamera
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Lena Valentin
Spenderneugewinnung
Valentin@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN: DE49700400608987000952

Verwendungszweck: Jonas

