WISH YOU WERE HERE - LEBENSRETTER:IN GESUCHT

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

„Jürgen ist ein sehr umtriebiger Mensch, Vollblutlandwirt, Familienvater und aktives Mitglied in mehreren Vereinen in Epe“, so beschreiben ihn seine Angehörigen. Im Dorf ist Jürgen tief verwurzelt und immer für alle da. Deswegen möchte der ganze Ort nun ihm helfen. Denn im Juli erhielt Jürgen die Diagnose Blutkrebs. Von einem Tag auf den anderen änderte sich alles: Statt im landwirtschaftlichen Betrieb zu arbeiten und Zeit mit seiner Frau, den Kindern und Enkeln zu verbringen, besteht Jürgens Alltag derzeit aus Klinikaufenthalten. Wie viele Erkrankte mit dieser Diagnose, benötigt auch Jürgen eine Stammzellspende. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren – für Jürgen und andere Betroffene und so vielleicht Leben retten.

Bitte helft. Jede Registrierung kann Menschleben retten. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein.