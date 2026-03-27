E-Mail Wartungsarbeiten
Wir verbessern derzeit unsere Dienste im Rahmen laufender Wartungsarbeiten. Daher kann es vorübergehend zu Verzögerungen bei der Zustellung von E-Mails kommen. Vielen Dank für dein anhaltendes Vertrauen.
Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Patientin Jule fröhlich im Sommer
Patientin Jule fröhlich im Sommer

GIB JULE IHR LACHEN ZURÜCK

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Nur eine Stammzellspende kann ihr Leben retten

Innerhalb weniger Tage ist für Jule und ihre Familie plötzlich nichts mehr wie es war. Im Januar erhält sie unerwartet die Diagnose akute myeloische Leukämie – eine besonders aggressive Form von Blutkrebs. Neben den körperlichen Symptomen trifft Jule die Isolation während der Chemotherapie besonders hart: Als herzlicher Familienmensch vermisst sie ihre Kinder sehr.

Patientin Jule mit ihren beiden Kindern draußen


Vor ihrer Erkrankung half Jule als Ärztin jeden Tag anderen. Jetzt ist sie selbst dringend auf Hilfe angewiesen. Während sie kämpft und auf ein passendes Match wartet, bleibt Jule stark und zuversichtlich. Als Fan der Fantastischen Vier hat sie sich auch für 2026 wieder Konzerttickets gesichert – fest entschlossen, dabei zu sein, sobald sie den Krebs besiegt hat. Ihr größter Wunsch aber ist es, ihre Kinder aufwachsen zu sehen und all die großen und kleinen Momente gemeinsam zu erleben.

Patientin Jule im Krankenhaus


Für Jule und viele weitere Blutkrebspatient:innen ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in und schenke Betroffenen wie Jule Hoffnung!

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Links und Accounts
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Eine Frau lehnt mit verschränkten Armen an einer bunten Mauer und lächelt.
Maj-Britt Maretzke
Spenderneugewinnung
maretzke@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE31 7004 0060 8987 0009 85
Verwendungszweck: Jule

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH