GIB JULE IHR LACHEN ZURÜCK

Nur eine Stammzellspende kann ihr Leben retten

Innerhalb weniger Tage ist für Jule und ihre Familie plötzlich nichts mehr wie es war. Im Januar erhält sie unerwartet die Diagnose akute myeloische Leukämie – eine besonders aggressive Form von Blutkrebs. Neben den körperlichen Symptomen trifft Jule die Isolation während der Chemotherapie besonders hart: Als herzlicher Familienmensch vermisst sie ihre Kinder sehr.





Vor ihrer Erkrankung half Jule als Ärztin jeden Tag anderen. Jetzt ist sie selbst dringend auf Hilfe angewiesen. Während sie kämpft und auf ein passendes Match wartet, bleibt Jule stark und zuversichtlich. Als Fan der Fantastischen Vier hat sie sich auch für 2026 wieder Konzerttickets gesichert – fest entschlossen, dabei zu sein, sobald sie den Krebs besiegt hat. Ihr größter Wunsch aber ist es, ihre Kinder aufwachsen zu sehen und all die großen und kleinen Momente gemeinsam zu erleben.





Für Jule und viele weitere Blutkrebspatient:innen ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in und schenke Betroffenen wie Jule Hoffnung!