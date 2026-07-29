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Patient Kacper lächelt in die Kamera
Patient Kacper lächelt in die Kamera

MIT 22 JAHREN SOLLTE MAN SEINE ZUKUNFT PLANEN. UND NICHT DARUM KÄMPFEN MÜSSEN.

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Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Kacper stammt aus Biskupiec in Polen. Noch vor kurzem sah sein Leben aus wie das vieler junger Menschen. Er arbeitete, traf sich mit Freunden, trainierte, ging seinen Leidenschaften nach und genoss jeden Tag. Die glücklichsten Momente verbrachte er mit seiner Familie – genau diese ganz gewöhnlichen Momente sind heute seine wertvollsten Erinnerungen.


Am 13. November 2025 änderte sich alles. Die Diagnose kam plötzlich – lymphoblastisches Lymphom. Von einem Tag auf den anderen hörte die Welt, die er kannte, auf zu existieren. Anstelle von Treffen mit seinen Lieben gab es nun Krankenhauszimmer, eine Untersuchung nach der anderen und Behandlungen.


Heute unterzieht sich Kacper einer Chemotherapie und bereitet sich auf eine Stammzelltransplantation vor. Jeder Tag ist ein Kampf um die Gesundheit und die Hoffnung, wieder in das Leben zurückkehren zu können, das ihm noch vor kurzem völlig selbstverständlich erschien. Die größte Kraft geben ihm seine Familie und seine Freunde, die ihn auf jedem Schritt dieses schwierigen Weges begleiten.


Auf die Frage, wonach er sich am meisten sehne, antwortete er kurz: „Nach einem normalen Leben.“


Er träumt nicht von außergewöhnlichen Dingen. Er möchte wieder zur Arbeit gehen, sich mit Freunden treffen, seinen Leidenschaften nachgehen und den Alltag genießen. Er möchte das zurückgewinnen, was ihm die Krankheit in einem Augenblick genommen hat.


Für viele Patient:innen mit Blutkrebs ist eine Stammzelltransplantation die einzige Chance auf Heilung. Vielleicht gibt es irgendwo jemanden, der Kacper das Leben retten kann. Vielleicht bist gerade du dieser Mensch.

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Kacper selbst sagt:

Die Registrierung dauert nur wenige Minuten und kann jemandem eine Chance auf Leben geben. Das bedeutet mehr, als du denkst.
collage Patient Kacper links im Anzug und rechts bei einem Turnierspiel
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