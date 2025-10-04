Spender:in werdenGeld spenden
Karolin mit ihrer Tochter
Hoffnung hat viele Farben - schenkt sie Karolin!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Karolin (39) ist ein absoluter Herzensmensch - wer sie kennt, weiß: Sie ist immer für andere da. Am glücklichsten ist sie, wenn sie Zeit mit ihrem Mann, den beiden Töchtern Cataleya & Clara und Hund Neo verbringt, den die Familie 2024 adoptiert hat. Ihre große Leidenschaft ist die Kunst: Zeichnen und Malen sind für Karolin nicht nur ein Hobby, sondern auch Berufung. Als Textildesignerin und Kunstlehrerin bringt sie jeden Tag Farbe ins Leben anderer, schenkt Freude und Inspiration.

Doch jetzt ist alles anders: Nach einer Routineuntersuchung im August erhielt Karolin die Diagnose akute Leukämie. Plötzlich ist sie selbst auf die Hilfe anderer angewiesen. Nur eine Stammzellspende kann ihr Leben retten – und ihr die Chance geben, ihren größten Wunsch zu erfüllen: ihre Kinder aufwachsen zu sehen.

Am 04.10.2025 findet in der Stadthalle Werdau eine Registrierungsaktion statt.

Wenn du gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt bist, komm vorbei und lass dich als Stammzellspender:in registrieren. Vielleicht bist genau du die Person, die Karolin Hoffnung schenkt – und ihr Leben wieder bunt macht!

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Wie kann ich sonst noch helfen? 
Erzähl deinen Freund:innen von uns und davon, wie einfach es ist, sich als potenzielle:r Lebensretter:in zu registrieren und Menschen eine zweite Lebenschance zu geben.
DKMS Kontakt
Eine Frau lächelt mit verschränkten Armen
Lena Rall
Spenderneugewinnung
Lrall@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE41 7004 0060 8987 0009 02
Verwendungszweck: Karolin

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Über die DKMS
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
Registrieren
Geld spenden
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

