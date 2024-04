GEMEINSAM SIND WIR STARK

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Für Katharina (64) steht das Wohl anderer immer an erster Stelle. Für ihre Liebsten gibt sie alles - auch wenn es über ihre eigenen Kräfte weit hinaus geht. Doch nun ist sie selbst auf Hilfe angewiesen. Bereits 2019 erkrankte Katharina an einem Hirntumor. Mit starkem Willen und viel Rückhalt ihrer Familie konnte sie die Zeit erfolgreich meistern. Alles schien gut. Doch im Frühjahr 2023 bekam Katharina auffällig viele Infekte. Die Beckenkammpunktionen in der Klinik ergab die Diagnose MDS, eine Erkrankung des blutbildenden Systems. Um nun wieder gesund zu werden, benötigt Katharina eine Stammzellspende.

Für ihre beiden Kinder steht fest:

„Wir können und wollen nicht ohne unsere Mama! Bitte hilf auch du und registriere dich für Katharina und andere Betroffene.“