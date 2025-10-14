WANTED - LEBENSRETTER:IN GESUCHT

Kathrin ist ein herzensguter Wirbelwind - lebensfroh, hilfsbereit und hat für jeden ein offenes Ohr. Sie mag nette Gesellschaft und gute Gespräche - am liebsten in Kombination mit einem tollen Essen. Vor allem Desserts haben es ihr angetan.
Doch Ende September hat sich ihr Leben schlagartig verändert:
Die Diagnose: Leukämie – Blutkrebs in einer seltenen und besonders aggressiven Form.
Jetzt braucht Kathrin dringend eine:n passende:n Stammzellspender:in, um wieder gesund zu werden und ihre Lebensfreude weiter in die Welt tragen zu können.
Das besonders Tragische: Vor gut zwei Jahren hat dieselbe Krankheit Kathrins Familie schwer getroffen. Aufgrund einer genetischen Veranlagung kann leider niemand aus ihrer eigenen Familie spenden.
Willst du Kathrin – oder anderen Betroffenen – helfen und dem Blutkrebs die Stirn bieten?
Dann registriere dich jetzt als Stammzellspender:in und schenke Hoffnung auf Leben!
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.