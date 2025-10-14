WANTED - LEBENSRETTER:IN GESUCHT

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Bist du Kathrins Lebensretter:in?





Kathrin ist ein herzensguter Wirbelwind - lebensfroh, hilfsbereit und hat für jeden ein offenes Ohr. Sie mag nette Gesellschaft und gute Gespräche - am liebsten in Kombination mit einem tollen Essen. Vor allem Desserts haben es ihr angetan.



Doch Ende September hat sich ihr Leben schlagartig verändert:

Die Diagnose: Leukämie – Blutkrebs in einer seltenen und besonders aggressiven Form.



Jetzt braucht Kathrin dringend eine:n passende:n Stammzellspender:in, um wieder gesund zu werden und ihre Lebensfreude weiter in die Welt tragen zu können.



Das besonders Tragische: Vor gut zwei Jahren hat dieselbe Krankheit Kathrins Familie schwer getroffen. Aufgrund einer genetischen Veranlagung kann leider niemand aus ihrer eigenen Familie spenden.



Willst du Kathrin – oder anderen Betroffenen – helfen und dem Blutkrebs die Stirn bieten?

Dann registriere dich jetzt als Stammzellspender:in und schenke Hoffnung auf Leben!