Gemeinsam Hoffnung schenken

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Kirsten ist schwerkrank. Sie hat Blutkrebs und kämpft um ihr Leben. Für viele Patientinnen und Patienten mit dieser Erkrankung ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Leben. Und Kirsten will leben. Die 59-Jährige ist ein Mensch, mit einem riesengroßen Herzen. Sie kümmert sich liebevoll um ihre Familie, pflegt verletzte Tiere und verbringt gern Zeit mit ihrem Mann beim Imkern. Ihr größtes Hobby ist das Singen im Gospelchor, denn Musik schenkt ihr Kraft.

Doch nun braucht Kirsten deine Kraft und Unterstützung. Registriere dich und werde Stammzellspender:in.

Vielleicht bist genau DU das perfekte Match – und kannst ein Leben retten.