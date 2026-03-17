Klinikum Stuttgart sucht Lebensretter:innen!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Am 12. Mai findet in unserem Haus eine offene Typisierungsaktion der DKMS statt – im Rahmen des Nursing Rocks Festivals. Wir laden alle Menschen aus Stuttgart und der Region herzlich ein, vorbeizukommen!





Wer zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund ist, kann sich ganz unkompliziert als potenzielle Stammzellspenderin oder -spender registrieren lassen.

Die Typisierung dauert nur wenige Minuten und kann Leben retten. Auch wer sich erst einmal informieren möchte, ist willkommen. Kommt vorbei, bringt Freunde, Familie oder Kollegen mit und setzt gemeinsam ein Zeichen für Solidarität und Hoffnung. Jede Registrierung zählt!

Deine Registrierung hilft Menschen wie Natalie: https://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/haematologie-onkologie/zentrum-fuer-zelltherapie-am-klinikum-stuttgart/gib-alles-nur-nicht-auf

Über diese Seiten können Sie sich gerne weiter informieren:

Danke, dass Du unsere Patient:innen unterstützt und Dich registrieren lässt – Dein Team des Zentrums für Zelltherapie (Klinikum Stuttgart X Marienhospital Stuttgart)

Lennarts Genesungsgeschichte: Wie eine Stammzellspende sein Leben rettete 04:32