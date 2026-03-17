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Eine Gruppe von Mitarbeitern des Klinikums Stuttgart posieren für ein Foto
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Klinikum Stuttgart sucht Lebensretter:innen!

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Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Am 12. Mai findet in unserem Haus eine offene Typisierungsaktion der DKMS statt – im Rahmen des Nursing Rocks Festivals. Wir laden alle Menschen aus Stuttgart und der Region herzlich ein, vorbeizukommen!


Wer zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund ist, kann sich ganz unkompliziert als potenzielle Stammzellspenderin oder -spender registrieren lassen.

Die Typisierung dauert nur wenige Minuten und kann Leben retten. Auch wer sich erst einmal informieren möchte, ist willkommen. Kommt vorbei, bringt Freunde, Familie oder Kollegen mit und setzt gemeinsam ein Zeichen für Solidarität und Hoffnung. Jede Registrierung zählt!

Das Logo vom Klinikum Stuttgart

Deine Registrierung hilft Menschen wie Natalie: https://www.klinikum-stuttgart.de/medizin-pflege/haematologie-onkologie/zentrum-fuer-zelltherapie-am-klinikum-stuttgart/gib-alles-nur-nicht-auf

Natalie lächelt in die Kamera

Über diese Seiten können Sie sich gerne weiter informieren:

Danke, dass Du unsere Patient:innen unterstützt und Dich registrieren lässt – Dein Team des Zentrums für Zelltherapie (Klinikum Stuttgart X Marienhospital Stuttgart)

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
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Links und Accounts
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Eine Frau lächelt mit verschränkten Armen in einem Hausflur
Lena Rall
Spenderneugewinnung
lrall@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE64641500200000255556
Verwendungszweck: LRX078

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
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