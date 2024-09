KuPa-Power - Gemeinsam gegen Blutkrebs

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Alle 12 Minuten eine neue Blutkrebs-Diagnose in Deutschland, alle 27 Sekunden weltweit. Die Zahlen sind hoch, die Heilungschancen aber auch, wenn der oder die richtige Stammzellenspender:in gefunden ist.

Wir von kuhn+partner INGENIEURE möchten unsere gesamte Team-Power zusammenziehen und einen lebensrettenden Beitrag im Kampf gegen Blutkrebs leisten.

In unserer ersten Typisierungsaktion im April 2024 haben sich 16 Mitarbeiter:innen von kuhn+partner als potenzielle Stammzellenspender:innen registriert. Was für eine starke Quote! Doch es soll nicht bei dieser einmaligen Aktion bleiben. Wir unterstützen auch weiterhin die DKMS und übernehmen den vollständigen Spendenbetrag für jede erfolgreiche Registrierung unserer Mitarbeiter:innen.

Stäbchen rein, Spender sein. Sei dabei!

Registriere dich auf dieser Seite und lass dir ein Registrierungsset kostenfrei nach Hause schicken. Schließe anschließend deine Registrierung ab. Sobald du als potenzielle:r Stammzellenspender:in von der DKMS aufgenommen wurdest überweist kuhn+partner INGENIEURE den vollständigen Spendenbetrag deiner Registrierung an die DKMS.