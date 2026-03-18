Rette Lara. Jetzt.

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Eine Nahaufnahme eines Mädchens
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Lara hat nur eine Chance. Vielleicht bist Du sie.


Der 11. März 2026 - für viele ein Tag wie jeder andere. Doch für Lara und ihre Familie verändert er alles. An diesem Tag erhält das dreijährige Mädchen die Diagnose MDS, eine seltene und lebensbedrohliche Erkrankung des Knochenmarks. Seit Wochen bestimmen Bluttransfusionen und Therapien ihren Alltag im Krankenhaus. Dabei wünscht sich Lara nichts mehr, als wieder zu Hause im Garten mit ihren Geschwistern Felix und Nora zu spielen und eines Tages ein echtes Schulkind zu werden, genau wie ihre große Schwester.

Doch damit Lara wieder gesund werden und leben kann, braucht sie dich. Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in!

Ein Mädchen beim spielen
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