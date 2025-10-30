Spender:in werdenGeld spenden
Ein Mädchen reitet auf einem Pferd
Ein Mädchen reitet auf einem Pferd

Im Galopp gegen Blutkrebs

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Lass dich als Stammzellspender:in registrieren!

Lena aus Marktoberdorf ist erst 12 Jahre alt und kämpft bereits das zweite Mal gegen Blutkrebs. 

Doch das aufgeschlossene, tierliebende und reitverrückte Mädchen aus dem Allgäu hat Glück im Unglück - ihre ältere Schwester kann für sie spenden. Aber die lebenswichtige Transplantation steht erst noch bevor. Die Hoffnung ist groß, die Angst aber auch. Denn es ist ein entscheidender Schritt auf Lenas Weg zurück ins Leben.

Während Lena und ihre Familie voller Zuversicht nach vorn blicken, warten viele andere Betroffene noch auf ihr Wunder: Ein:e passende:r Spender:in.

Darum möchten wir weiterhin aufrufen: Bitte registriert euch! Bestellt euch euer Set ganz einfach kostenlos online nach Hause und werdet potenzielle:r Stammzellspender:in. Mitmachen kann jede:r, der gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist.

Jede Registrierung kann die entscheidende sein – für Hoffnung, für Zusammenhalt, für das Leben!

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Eine Frau lächelt mit verschränkten Armen in einem Hausflur
Lena Rall
Spenderneugewinnung
lrall@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

DKMS Donor Center gGmbH

IBAN: DE08700400608987000914

Verwendungszweck: Lena

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
