Im Galopp gegen Blutkrebs

Lass dich als Stammzellspender:in registrieren! Lena aus Marktoberdorf ist erst 12 Jahre alt und kämpft bereits das zweite Mal gegen Blutkrebs.

Doch das aufgeschlossene, tierliebende und reitverrückte Mädchen aus dem Allgäu hat Glück im Unglück - ihre ältere Schwester kann für sie spenden. Aber die lebenswichtige Transplantation steht erst noch bevor. Die Hoffnung ist groß, die Angst aber auch. Denn es ist ein entscheidender Schritt auf Lenas Weg zurück ins Leben.



Während Lena und ihre Familie voller Zuversicht nach vorn blicken, warten viele andere Betroffene noch auf ihr Wunder: Ein:e passende:r Spender:in.

Darum möchten wir weiterhin aufrufen: Bitte registriert euch! Bestellt euch euer Set ganz einfach kostenlos online nach Hause und werdet potenzielle:r Stammzellspender:in. Mitmachen kann jede:r, der gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist.



Jede Registrierung kann die entscheidende sein – für Hoffnung, für Zusammenhalt, für das Leben!