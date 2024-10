Gemeinsam für Linus

Linus will weiterleben!

Eigentlich ist Linus ein lebensfroher und geselliger Mensch: Der 25-Jährige trifft sich oft mit Freunden und spielt leidenschaftlich gerne Fußball. Doch all das ist im Moment nicht möglich, denn Linus ist an Blutkrebs erkrankt - schon wieder. Vor zwei Jahren traten die ersten Symptome auf und er durchlief ein Arztmarathon bis die Diagnose feststand. Es folgten Chemotherapien, Nierenstau, Bauchspeicheldrüsenentzündung - die Liste ist lang. Dazwischen viel zu kurze Phasen der Hoffnung, in denen der Krebs überstanden schien. Vor wenigen Wochen dann der Schock: Der Blutkrebs ist zurück. Schnell ist klar, um zu überleben, braucht Linus dringend eine Stammzellspende. Deshalb ruft er auf: „Worauf wartet ihr noch? Ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert. Schon gar nicht in so jungen Jahren. Aber es kann jeden treffen. Ich will weiterleben! Bitte lass dich registrieren!“ Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren lassen - nicht nur für Linus, sondern für alle, die auf eine zweite Chance hoffen.