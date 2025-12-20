Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Ben und Lio
Ben und Lio

Ben und Lio. Zwei Brüder. Eine Hoffnung.

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Ein kleiner Schritt für dich - eine große Chance für sie

Ben (5) und Lio (4) zwei Brüder, ein Schicksal. Beide Kinder leiden an der Fanconi-Anämie.

Das ist eine seltene, vererbte genetische Erkrankung, die kaum jemand kennt, wenn man nicht selbst betroffen ist. Ohne Behandlung ist diese Krankheit lebensbedrohlich. Doch die beiden Jungs sind stark wie Löwen. Tapfer halten sie die täglichen Therapien und Untersuchungen aus.

Nur eine Stammzelltransplantation kann ihnen wertvolle Kindheit und neue Zukunftsperspektiven schenken.

Ben ist nun dringend auf eine Stammzellspende angewiesen. Bislang wurde jedoch kein passendes Match gefunden. Bitte registriere dich! Für Ben, für Lio und für viele weitere Patienten, die gerade tapfer und löwenstark gegen diese Krankheit kämpfen.

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!


Links und Accounts
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Portraitfoto Stefanie Doss
Stefanie Doss
Spenderneugewinnung
doss@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: LEUKIN Spendenkonto Volksbank Westrhauderfehn

IBAN: DE15 28 59 16 54 00 43 23 69 00

Verwendungszweck: LEF 268

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH