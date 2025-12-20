Ben und Lio. Zwei Brüder. Eine Hoffnung.

Ein kleiner Schritt für dich - eine große Chance für sie Ben (5) und Lio (4) zwei Brüder, ein Schicksal. Beide Kinder leiden an der Fanconi-Anämie.

Das ist eine seltene, vererbte genetische Erkrankung, die kaum jemand kennt, wenn man nicht selbst betroffen ist. Ohne Behandlung ist diese Krankheit lebensbedrohlich. Doch die beiden Jungs sind stark wie Löwen. Tapfer halten sie die täglichen Therapien und Untersuchungen aus.

Nur eine Stammzelltransplantation kann ihnen wertvolle Kindheit und neue Zukunftsperspektiven schenken.

Ben ist nun dringend auf eine Stammzellspende angewiesen. Bislang wurde jedoch kein passendes Match gefunden. Bitte registriere dich! Für Ben, für Lio und für viele weitere Patienten, die gerade tapfer und löwenstark gegen diese Krankheit kämpfen.

Deine Geldspende kann Leben retten! Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen. Jetzt Geld spenden!



