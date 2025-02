WIR STEIGEN FÜR MAKSIM IN DEN RING

Roundhouse-Kick gegen Blutkrebs!

Der 17-jährige Maksim ist ruhig und ausgeglichen, aber auch zielstrebig - so kennt ihn seine Familie. Auch seine Freunde wissen: Auf Maksim ist immer Verlass. In seiner Freizeit setzt er seine Ruhe und seinen Ehrgeiz ganz gezielt ein. Mal trifft man ihn beim Angeln, mal steigt er beim Kickboxen in den Ring. Aber auch beruflich gibt er in seiner Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik Vollgas.

Seit September geht das alles nicht mehr: Nach einer überstandenen Grippe kämpft Maksim mit anhaltender Müdigkeit. Zur Sicherheit macht er einen Bluttest beim Hausarzt, der ihn direkt ins Krankenhaus schickt. Dort erhält er dann die niederschmetternde Diagnose: ALL, akute lymphatische Leukämie, Blutkrebs. Lange bleibt er im Krankenhaus, doch die Chemotherapie schlägt nicht an. Jetzt ist klar:

Maksim braucht eine Stammzellspende, um zu überleben. Du kannst Maksim und anderen Betroffenen helfen. Registriere dich jetzt!