Ein Kleinkind in einem süßen, hellblauen Kostüm, das wie ein Cartoon-Wassertier aussieht.
Ein Kleinkind in einem süßen, hellblauen Kostüm, das wie ein Cartoon-Wassertier aussieht.

Registrieren für Malia

Registrieren für Malia.

,,Während eines Familienbesuchs in Tübingen entdeckten wir kleine rote Punkte an Malias Unterarm. Nach mehreren Untersuchungen kam die Schockdiagnose: Leukämie.''

,,Unsere Welt stand still und wir konnten es nicht fassen. Erst kurz davor wurde Malia noch für ihre Agilität, Lebensfreude und offene Art gelobt“, berichten Malias Eltern.

Weil Malias Leukämiezellen ungünstige genetische Merkmale aufweisen und die erste Therapie nicht ausreichend gewirkt hat, steht ihr nun eine Hochrisiko-Chemotherapie bevor – mit großer Wahrscheinlichkeit gefolgt von einer Stammzelltransplantation.

Malias Familie hofft auf eure Unterstützung:

  • damit sich schnell ein geeigneter Spender findet
  • damit die nicht einmal zweijährige Malia wieder unbeschwert lachen und noch viele Abenteuer erleben kann ❤️
  • damit Malia gesund an der Seite ihres bald geborenen Geschwisterchen aufwachsen kann ❤️
  • damit sie weiterhin mit ihrer Energie, ihrem Lachen und ihrem offenen Herzen durchs Leben gehen kann ❤️

Die Registrierung bei der DKMS dauert nur wenige Minuten – ein einfacher Wangenabstrich genügt. Vielleicht bist genau du die Person, die jemanden eine zweite Chance auf Leben schenkt.

Jede Registrierung zählt. Jeder einzelne Mensch macht den Unterschied.

Links: Ein Kleinkind, welches mit einer blauen Gießkanne Blumen gießt. Rechts: Vater und Kind füttern einen Vogel an einem Aussichtspunkt.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
DKMS Kontakt
Ein Mann mit Brille lächelt
Christian Werheid
Spenderneugewinnung
werheid@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN: DE34700400608987000931

Verwendungszweck: Malia

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
