Ein Mann mit Kopfhörern
Ein Mann mit Kopfhörern

GIB MARCS LEBEN EINEN NEUEN BEAT

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Marc aus Darmstadt ist ein empathischer und hilfsbereiter Mensch, der sich für Musik, Kunst und Sport begeistert. Gleichzeitig gilt er als sehr willensstark. Eine Eigenschaft, die ihm im bisher wohl schwersten Kampf seines Lebens hilft. Denn der 42-Jährige hat Blutkrebs. Zunächst war die Erkrankung für ihn und seine Familie ein riesiger Schock. Aufgeben ist für Marc aber keine Option. Trotz der Umstände, sucht er auch in der aktuellen Krise nach Chancen.

„Ich lasse mir vom Krebs nicht mein Leben diktieren”, lautet Marcs Kampfansage an die Krankheit.

Seit August ist klar: Um wieder gesund zu werden, braucht Marc dringend eine Stammzellspende. Als Ergotherapeut ist Marc derjenige, der sich leidenschaftlich für andere Menschen einsetzt und ihnen durch den Alltag hilft. Jetzt braucht Marc dich. Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in!

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
Eine Frau lächelt in die Kamera
Laura Jenter
Spenderneugewinnung
jenter@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE90700400608987000893

Verwendungszweck: Marc

DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
