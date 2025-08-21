GIB MARCS LEBEN EINEN NEUEN BEAT

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Marc aus Darmstadt ist ein empathischer und hilfsbereiter Mensch, der sich für Musik, Kunst und Sport begeistert. Gleichzeitig gilt er als sehr willensstark. Eine Eigenschaft, die ihm im bisher wohl schwersten Kampf seines Lebens hilft. Denn der 42-Jährige hat Blutkrebs. Zunächst war die Erkrankung für ihn und seine Familie ein riesiger Schock. Aufgeben ist für Marc aber keine Option. Trotz der Umstände, sucht er auch in der aktuellen Krise nach Chancen.

„Ich lasse mir vom Krebs nicht mein Leben diktieren”, lautet Marcs Kampfansage an die Krankheit.

Seit August ist klar: Um wieder gesund zu werden, braucht Marc dringend eine Stammzellspende. Als Ergotherapeut ist Marc derjenige, der sich leidenschaftlich für andere Menschen einsetzt und ihnen durch den Alltag hilft. Jetzt braucht Marc dich. Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in!