Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen

Marco macht’s: Lebensretter:innen finden

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

DASDING x DKMS: Mit „Marco macht’s“ gemeinsam Leben retten und du kannst mitmachen!
Unter dem Motto DASDING+DKMS+DEINE STADT+DU gab es 2022 eine ganz besondere Aktion für das Leben, bei der sich Hunderte Hörerinnen und Hörer registrieren ließen. Acht von ihnen konnten inzwischen tatsächlich spenden und eine Lebenschance schenken. 💪
Weil das so gut funktioniert hat, legen wir nach: DASDING Reporter Marco macht fürs Radio immer wieder Dinge, die nicht alltäglich oder selbstverständlich sind. Er hat Spenderin Kathrin bei ihrer ambulanten Spende begleitet und findet, das sollten noch mehr Menschen machen. Gemeinsam starten wir deshalb weitere Aktion.

„Marco macht’s – Lebensretter:innen finden“
Reporter Marco ist dazu eine Woche lang in ganz Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unterwegs und sucht potenzielle Stammzellenspenderinnen und Spender. Das macht er an Orten, an denen man es nicht erwartet: im Freizeitpark auf der Achterbahn, auf dem Fußballplatz, beim Aufguss in der Sauna oder an der Kasse im Supermarkt. Die Mission: Noch mehr Menschen zur Registrierung motivieren.
Der erste Schritt, um einem Blutkrebspatienten oder einer Blutkrebspatientin zu helfen, ist ganz einfach: Vorbeikommen, elektronisch die Registrierungsunterlagen ausfüllen, mit drei medizinischen Wattestäbchen den Wangenschleimhautabstrich durchführen, fertig.

DASDING Hörerin Kathrin konnte schon helfen
Kathrin aus Mainz ist das beste Beispiel für eine Lebensretterin: Auch sie hat sich 2022 bei der gemeinsamen Roadshow registriert. Jetzt, drei Jahre später, ist sie tatsächlich Stammzellspenderin geworden und schenkt einem Menschen die Chance wieder ganz gesund zu werden.
Ihre Geschichte zeigt: Jede Registrierung zählt und kann viel bewirken. Marco hat sie fürs Radioprogramm auf ihrem Weg zur Spende begleitet und zeigt auch, was danach passiert.

Was Kathrin kann, kannst du vielleicht auch. Werde Teil der DKMS x DASDING-Lebensretter-Community!
Es ist ganz einfach. Registrieren kann sich jeder, der gesund sowie zwischen 17 und 55 Jahren alt ist. Komm zu einer unserer Aktionen im DASDING-Sendegebiet und mach direkt mit oder hol dir dein Registrierungsset direkt nach Hause. Du trägst die Medizin für eine an Blutkrebs erkrankte Person in dir.

👉 Jetzt bestellen: www.dkms.de/marco-machts
Mit deiner Hilfe wollen wir zeigen: Leben retten können wir alle. Fangen wir gemeinsam an.

DAS DING x DKMS Registrierungsaktionen:

Donnerstag, 6.11.2025 (11 bis 14 Uhr)
Europapark Rust, Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust

Freitag, 7.11.2025 (13 bis18 Uhr)
IKEA Einrichtungshaus Kaiserslautern, Opelkreisel 3, 67663 Kaiserslautern

Montag, 10.11.2025 (19 bis 21 Uhr)
Cinemaxx Trier, Moselstraße 17, 54290 Trier

Mittwoch 12.11.2025 (14 bis 17 Uhr)
Badeparadies Schwarzwald, Am Badeparadies 1, 79822 Titisee-Neustadt

Donnerstag 13.11.2025 (10 bis 14 Uhr)
Universitätsbibliothek Freiburg, Platz der Universität 2, 79098 Freiburg

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
Über die Initiator:innen
DASDING.de
DKMS Kontakt
Eine Frau lächelt mit verschränkten Armen in einem Hausflur
Lena Rall
Spenderneugewinnung
lrall@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE64641500200000255556
Verwendungszweck: Marco machts

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2025 DKMS Group gGmbH