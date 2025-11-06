Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

DASDING x DKMS: Mit „Marco macht’s“ gemeinsam Leben retten und du kannst mitmachen!

Unter dem Motto DASDING+DKMS+DEINE STADT+DU gab es 2022 eine ganz besondere Aktion für das Leben, bei der sich Hunderte Hörerinnen und Hörer registrieren ließen. Acht von ihnen konnten inzwischen tatsächlich spenden und eine Lebenschance schenken. 💪

Weil das so gut funktioniert hat, legen wir nach: DASDING Reporter Marco macht fürs Radio immer wieder Dinge, die nicht alltäglich oder selbstverständlich sind. Er hat Spenderin Kathrin bei ihrer ambulanten Spende begleitet und findet, das sollten noch mehr Menschen machen. Gemeinsam starten wir deshalb weitere Aktion.

„Marco macht’s – Lebensretter:innen finden“

Reporter Marco ist dazu eine Woche lang in ganz Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unterwegs und sucht potenzielle Stammzellenspenderinnen und Spender. Das macht er an Orten, an denen man es nicht erwartet: im Freizeitpark auf der Achterbahn, auf dem Fußballplatz, beim Aufguss in der Sauna oder an der Kasse im Supermarkt. Die Mission: Noch mehr Menschen zur Registrierung motivieren.

Der erste Schritt, um einem Blutkrebspatienten oder einer Blutkrebspatientin zu helfen, ist ganz einfach: Vorbeikommen, elektronisch die Registrierungsunterlagen ausfüllen, mit drei medizinischen Wattestäbchen den Wangenschleimhautabstrich durchführen, fertig.

DASDING Hörerin Kathrin konnte schon helfen

Kathrin aus Mainz ist das beste Beispiel für eine Lebensretterin: Auch sie hat sich 2022 bei der gemeinsamen Roadshow registriert. Jetzt, drei Jahre später, ist sie tatsächlich Stammzellspenderin geworden und schenkt einem Menschen die Chance wieder ganz gesund zu werden.

Ihre Geschichte zeigt: Jede Registrierung zählt und kann viel bewirken. Marco hat sie fürs Radioprogramm auf ihrem Weg zur Spende begleitet und zeigt auch, was danach passiert.

Was Kathrin kann, kannst du vielleicht auch. Werde Teil der DKMS x DASDING-Lebensretter-Community!

Es ist ganz einfach. Registrieren kann sich jeder, der gesund sowie zwischen 17 und 55 Jahren alt ist. Komm zu einer unserer Aktionen im DASDING-Sendegebiet und mach direkt mit oder hol dir dein Registrierungsset direkt nach Hause. Du trägst die Medizin für eine an Blutkrebs erkrankte Person in dir.

👉 Jetzt bestellen: www.dkms.de/marco-machts

Mit deiner Hilfe wollen wir zeigen: Leben retten können wir alle. Fangen wir gemeinsam an.

DAS DING x DKMS Registrierungsaktionen:

Donnerstag, 6.11.2025 (11 bis 14 Uhr)

Europapark Rust, Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust

Freitag, 7.11.2025 (13 bis18 Uhr)

IKEA Einrichtungshaus Kaiserslautern, Opelkreisel 3, 67663 Kaiserslautern

Montag, 10.11.2025 (19 bis 21 Uhr)

Cinemaxx Trier, Moselstraße 17, 54290 Trier

Mittwoch 12.11.2025 (14 bis 17 Uhr)

Badeparadies Schwarzwald, Am Badeparadies 1, 79822 Titisee-Neustadt

Donnerstag 13.11.2025 (10 bis 14 Uhr)

Universitätsbibliothek Freiburg, Platz der Universität 2, 79098 Freiburg