GEMEINSAM FÜR MARGIT

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Registriere dich als Stammzellspender:in für Margit und andere Blutkrebspatient:innen!

Niklas, 1. Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe Warburg, hat nur einen Wunsch: "Meine Mutter Margit hat die Diagnose Leukämie erhalten. Um wieder gesund zu werden, braucht sie jetzt eine passende Stammzellspende. Aktuell suchen wir nach ihrem genetischen Zwilling. Um die Chancen für sie und alle anderen Betroffenen zu erhöhen, rufen wir von der DLRG Ortsgruppe Warburg zur Registrierung als potenzielle Stammzellspender:innen auf. Alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind, können sich am 02.08. in Warburg direkt vor Ort registrieren. Wenn Du am 02.08. keine Zeit hast, bestelle dir dein Registrierungsset über diesen Link nach Hause.

Meine Mutter hat noch so viel vor. Im September wird sie Großmutter und sie will ihr Enkelkind kennenlernen und aufwachsen sehen."