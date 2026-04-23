EIN WUNSCH, SO GROß WIE DAS LEBEN SELBST

Maria möchte weiterleben. Für all die kleinen und großen Pläne.

Maria ist Lehrerin, Ehefrau, Mutter, Freundin und ein Mensch voller Lebenspläne. 2011 übersteht sie bereits ihre Brustkrebserkrankung, 13 Jahre später gerät ihr Leben erneut aus den Bahnen: Diagnose Leukämie. Der Krebs ist zurück. Es folgen Monate intensiver Chemotherapie – ein harter Kampf, den sie auch zunächst gewinnt. Doch nun zeigen aktuelle Werte: Krebszellen sind wieder nachweisbar.

Maria lebt heute bewusster denn je. Sie treibt Sport, arbeitet im Garten, singt im Chor, verbringt Zeit mit ihrem Mann, ihrer Familie und Freund:innen. Sie möchte wieder unterrichten, reisen, lachen, das Leben in all seinen kleinen Momenten genießen. Doch dafür braucht sie Hilfe.



Für eine mögliche Stammzelltransplantation wurde bislang kein:e passende:r Spender:in gefunden.

Jede neue Registrierung kann Leben retten – vielleicht auch ihres. Bitte lass dich registrieren. Für Maria. Und viele andere.