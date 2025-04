Mein Weg ist noch nicht zu Ende

Registrieren für Markus aus Wilnsdorf

„Vielleicht war es genau richtig, im September den Jakobsweg zu gehen und am Kap Finisterre, dem „Ende der Welt“, die Sonne goldgelb im Atlantik versinken zu sehen. Schon drei Monate später war daran nicht mehr zu denken. Unerwartet wurde mein Körper immer schwächer und selbst die kleinste Belastung zur kräftezehrenden Aufgabe. Anfang April dann die Diagnose: Leukämie. So wie der Jakobsweg nach Unwegsamkeiten und enttäuschenden Rückschlägen ein magisches Ende fand, so hoffe ich auch auf ein Happy End nach meiner Erkrankung. Denn es gibt Hoffnung!

Mit einer Stammzellspende kann mein Lebensweg weitergehen.

Registriere dich jetzt als potenzieller Lebensretter und schenke neue Hoffnung. Für mich und die vielen anderen Patientinnen und Patienten weltweit.”