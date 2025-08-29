GEMEINSAM FÜR MAX

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

„Hallo, ich bin Max. Mit drei Monaten wurde bei mir das Wiskott-Aldrich-Syndrom diagnostiziert – eine seltene, vererbte Erkrankung, die mein Immunsystem und meine Blutgerinnung stark beeinträchtigt.

2007 bekam ich eine Chemotherapie, 2008 eine weitere Behandlung. Die Ärzte gaben mir nur 10–14 Jahre Lebenserwartung – inzwischen bin ich 19 Jahre alt.

Doch um weiterleben zu können, brauche ich dringend eine Stammzellspende.

Meine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger musste ich aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Ich hoffe und wünsche mir so sehr, die Ausbildung noch beenden zu können, um auch anderen Menschen helfen und unterstützen zu können.

Ich danke schon jetzt allen, die dies teilen und mich bei der Suche unterstützen.”

Deine Geldspende kann Leben retten! Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen. Jetzt Geld spenden!