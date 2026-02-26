Spender:in werdenGeld spenden
Ein Junge steht mit verkreuzten Armen und lächelt. Er hat braune Haare und trägt ein weißes Hemd.
Ein Junge steht mit verkreuzten Armen und lächelt. Er hat braune Haare und trägt ein weißes Hemd.

STÄRKE ZEIGEN: MAX GEWINNT

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Max (15) braucht dringend eine Stammzellspende

Blutkrebs, klonale Zytopenie, diese Diagnose hat das Leben von Max und seiner Familie komplett auf den Kopf gestellt. Seine Zukunft hängt nun davon ab, ob ein passendes Match gefunden wird. Statt beim Ringen mit seinen Freunden auf der Matte zu stehen, muss Max nun den Kampf gegen den Krebs gewinnen.

Aktuell geht er in die neunte Klasse und liebt nicht nur Sport, sondern auch Musik. Max spielt Klavier und schreibt eigene Lieder, die er auf Spotify mit der Welt teilt. Wie alle Eltern, wünscht sich auch Max´ Familie nichts mehr, als ihn gesund und glücklich aufwachsen zu sehen und appelliert an alle:

„Die Registrierung ist einfach und tut nicht weh. Damit schenkst du Max und vielen anderen Patient:innen weltweit vielleicht die Chance auf ein zweites Leben. Zeige Stärke, unterstütze Max, registriere dich!”
DKMS-Patient Max und seine Familie.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
DKMS Kontakt
Maj-Britt Maretzke
Spenderneugewinnung
maretzke@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE64 7004 0060 8987 0009 73
Verwendungszweck: Max

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

