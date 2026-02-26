STÄRKE ZEIGEN: MAX GEWINNT

Max (15) braucht dringend eine Stammzellspende

Blutkrebs, klonale Zytopenie, diese Diagnose hat das Leben von Max und seiner Familie komplett auf den Kopf gestellt. Seine Zukunft hängt nun davon ab, ob ein passendes Match gefunden wird. Statt beim Ringen mit seinen Freunden auf der Matte zu stehen, muss Max nun den Kampf gegen den Krebs gewinnen.



Aktuell geht er in die neunte Klasse und liebt nicht nur Sport, sondern auch Musik. Max spielt Klavier und schreibt eigene Lieder, die er auf Spotify mit der Welt teilt. Wie alle Eltern, wünscht sich auch Max´ Familie nichts mehr, als ihn gesund und glücklich aufwachsen zu sehen und appelliert an alle:

„Die Registrierung ist einfach und tut nicht weh. Damit schenkst du Max und vielen anderen Patient:innen weltweit vielleicht die Chance auf ein zweites Leben. Zeige Stärke, unterstütze Max, registriere dich!”