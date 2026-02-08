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Patient Milan lächelt in die Kamera.
Patient Milan lächelt in die Kamera.

DER KREBS IST ZURÜCK, ABER DIE HOFFNUNG SIEGT

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Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Milan hat den Kampf gegen Leukämie bereits einmal gewonnen. Doch nun ist der Blutkrebs zurück – in einer anderen, besonders aggressiven Form. Statt sich auf seine Einschulung zu freuen und den Sommer mit seinen Freunden zu genießen, verbringt der Sechsjährige seit über zwei Monaten die meiste Zeit im Krankenhaus. Die intensive Behandlung und die hohe Infektionsgefahr zwingen ihn, viele Tage in Isolation zu verbringen.

Damit Milan wieder unbeschwert spielen, lachen und aufwachsen kann, braucht er dringend ein passendes Match. Doch bislang gibt es keinen Treffer in der Datenbank. Deshalb zählt jetzt jede einzelne Registrierung. Sie dauert nur wenige Minuten, ist unkompliziert und kann Leben retten – vielleicht sogar das von Milan.

Eine Collage bestehend aus zwei Bildern. Links lächelt Milan in die Kamera und hält einen Bilderrahmen in den Händen. Rechts wird Milan von einem Angehörigen in die Luft geworfen und lächelt.
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Ein Junge, der an eine Infusion angeschlossen ist und in die Kamera lächelt
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Der Krebs ist zurück, aber die Hoffnung siegt
Wolfhagen
02.08.2026

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