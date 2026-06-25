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Zwei Menschen beim wandern
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MILES4CHANGE GEGEN BLUTKREBS

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Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Unsere Reise ist noch nicht vorbei.

Im Februar 2026 liefen wir 100 Kilometer beim Mammutmarsch in Madrid. 19 Stunden und 55 Minuten.

Nicht für Medaillen. Nicht für Aufmerksamkeit. Sondern für Kinder und Familien, die jeden Tag einen viel größeren Kampf führen.

Aus einem Lauf wurde mehr: Eine Bewegung. Eine Gemeinschaft. Ein Versprechen.

ZWEI MENSCHEN. EIN GEMEINSAMES WARUM.

Miles4Change entstand aus dem Wunsch, mehr zu tun als nur zuzusehen.

Während andere gegen Zeit oder persönliche Grenzen laufen, wollten wir unsere Schritte nutzen, um Hoffnung zu schenken — für Familien mit schwer kranken Kindern und für Menschen, die jeden Tag Stärke beweisen müssen.


Warum wir weitermachen:

Weil echte Hilfe nicht an einer Ziellinie endet.

Weil Hoffnung sichtbar werden muss.


Und weil wir auf unserem Weg Menschen getroffen haben, deren Stärke uns verändert hat. Weil wir glauben, dass kleine Gesten manchmal die größte Wirkung haben können.

Mit einer Registrierung bei der DKMS kannst du möglicherweise zum Lebensretter werden. Ein kleiner Schritt für dich. Eine zweite Chance für jemand anderen. Registriere dich jetzt!

Links, zwei Menschen vor einer Schneebedeckten Landschaft und Rechts zwei Menschen unter einem Tor
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Eine Frau lächelt in die Kamera
Laura Jenter
Spenderneugewinnung
jenter@dkms.de
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IBAN: DE94700400608987001015
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Verwendungszweck: JEL163

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