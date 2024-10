Es gibt ihn - es gibt ihn nicht. Es gibt ihn - ...!

Nathanaël sucht seinen genetischen Zwilling, um leben zu dürfen!

Nathanaël, von allen nur liebevoll Nat genannt, ist ein quirliger und neugieriger Junge. Mit seinen Kita-Freunden geht der 3-jährige gern auf Entdeckungstour. Doch seine große Leidenschaft ist die Musik. Er rockt zu den Songs von Dikka und will unbedingt Gitarre spielen können wir seine großen Vorbilder Lewis Capaldi und Ed Sheeran. Obwohl das Leben von Nat gerade erst beginnt, ist es doch schon in Gefahr. Denn Nat leidet an einer schweren aplastischen Anämie, einer Erkrankung des blutbildenden Systems. Nur durch eine Stammzellspende kann er wieder gesund werden. Dafür braucht er seinen genetischen Zwilling. Doch bislang gibt es ihn nicht. Bitte registriere dich! Vielleicht bist das passende Match?