Gemeinsam laufen. Gemeinsam Hoffnung schenken.

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Beim Firmenlauf machen wir viele Schritte gemeinsam – für den guten Zweck.

Denn alle 12 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Für viele Patient:innen ist eine Stammzellspende die einzige Überlebenschance. Mach auch Du einen entscheidenden Schritt gegen Blutkrebs: Deine Registrierung bei der DKMS zählt. Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Gemeinsam aktiv für zweite Lebenschancen weltweit, denn Teamgeist bewegt auf der Strecke und darüber hinaus.