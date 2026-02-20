Gemeinsam laufen. Gemeinsam Hoffnung schenken.

Beim Firmenlauf machen wir viele Schritte gemeinsam – für den guten Zweck.
Denn alle 12 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Für viele Patient:innen ist eine Stammzellspende die einzige Überlebenschance. Mach auch Du einen entscheidenden Schritt gegen Blutkrebs: Deine Registrierung bei der DKMS zählt. Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.
Gemeinsam aktiv für zweite Lebenschancen weltweit, denn Teamgeist bewegt auf der Strecke und darüber hinaus.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.