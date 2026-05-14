LEBENSRETTENDER TREFFER GESUCHT

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Ich bin seit August 2025 an Leukämie erkrankt. Diese Diagnose hat mir, meiner Frau und unseren zwei kleinen Töchtern den Boden unter den Füßen weggezogen. Um zu überleben, benötige ich nun eine Stammzellspende. Derzeit bin ich in der Klinik und durchlaufe eine Chemotherapie.

"Ich wünsche mir nichts mehr, als wieder zu Hause bei meiner Familie zu sein und mit meinem Fußballverein TV Köndringen auf dem Platz zu stehen."

Wie viele andere Betroffene warte ich noch auf die passende Stammzellspende. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren. Bitte teilt den Aufruf und helft, Leben zu retten!

Deine Geldspende kann Leben retten! Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen. Jetzt Geld spenden!



