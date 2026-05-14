Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Man sieht Nurullah bei einem Fußballspiel. Er schießt den Ball.
Man sieht Nurullah bei einem Fußballspiel. Er schießt den Ball.

LEBENSRETTENDER TREFFER GESUCHT

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Ich bin seit August 2025 an Leukämie erkrankt. Diese Diagnose hat mir, meiner Frau und unseren zwei kleinen Töchtern den Boden unter den Füßen weggezogen. Um zu überleben, benötige ich nun eine Stammzellspende. Derzeit bin ich in der Klinik und durchlaufe eine Chemotherapie.

"Ich wünsche mir nichts mehr, als wieder zu Hause bei meiner Familie zu sein und mit meinem Fußballverein TV Köndringen auf dem Platz zu stehen."

Wie viele andere Betroffene warte ich noch auf die passende Stammzellspende. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren. Bitte teilt den Aufruf und helft, Leben zu retten!

Links sieht man Nurullah in einem schwarzen Anzug und rechts auf dem Fußballplatz.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!


Links und Accounts
Oder registriere dich vor Ort in deiner Nähe
DKMS Kontakt
Angela Wistuba-Hamprecht
Spenderneugewinnung
Wistuba-Hamprecht@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE62 7004 0060 8987 0010 09
Verwendungszweck: Nurullah

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH