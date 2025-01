Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Wer Uwe aus Marienberg (Sachsen) kennt, weiß: Er ist ein begeisterter Ski Alpin Fahrer. Jahrelang war er in seinem Heimatverein aktiv und hat auch als Vereinsvorsitzender den Ski Alpin stark unterstützt. Vor allem aber geht er in seiner Rolle als Opa auf. Mit ganzem Herzen zeigt er seinen Enkelkindern die ersten handwerklichen Kniffe und verbringt jede freie Minute mit ihnen. Doch plötzlich ändert sich alles: Uwe ist an Blutkrebs erkrankt. Nur eine Stammzellspende kann ihm helfen, wieder gesund zu werden.

Seine Familie und Freund:innen bitten dich:

„Registriere dich als potenzieller Lebensretter – für Uwe und alle anderen, die kämpfen. Denn wir brauchen Opa Uwe!“