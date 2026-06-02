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Patientin Orelie in einem Cafe
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FÜR ORELIE. FÜR DAS LEBEN.

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Schenke Menschen mit Blutkrebs neue Hoffnung!

Manche Menschen bringen Licht in jede Begegnung. Orelie ist genau so ein Mensch: lebensfroh, herzlich und voller Energie. Sie liebt ihre Familie, das Reisen, gemeinsame Zeit mit Freunden und die kleinen schönen Momente im Leben. Vor allem aber ist sie Mama von zwei Kindern, Partnerin, Freundin und ein Mensch, der immer für andere da ist.
Doch plötzlich hat sich alles verändert. Im März erhält Orelie die Diagnose Leukämie. Ihre beste Chance auf Heilung ist voraussichtlich eine Stammzellspende. Orelies Herzensfreundin Nadine appelliert daher:

„Lasst euch als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren, denn schon ein einziger Eintrag in die Datei kann für jemanden die letzte Hoffnung bedeuten - für Orelie, für andere, fürs Leben!”


Patientin Orelie, links in den Bergen und rechts mit Hund auf dem Arm
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