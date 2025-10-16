Gemeinsam für Oskar und andere

Schenke Menschen mit Blutkrebs neue Hoffnung!

Eigentlich ist Oskar ein ganz gesunder, fitter fünfjähriger Junge, doch im März 2025 geht es ihm schlagartig schlechter. Nachdem er auf dem Weg der Besserung war, erhält er im Mai dann die Diagnose Leukämie.

„Die Diagnose riss uns den Boden unter den Füßen weg”

, erzählen seine Eltern. Nun macht Oskar ganz tapfer die vielen Behandlungen in der Klinik mit, obwohl er viel lieber mit seiner Familie zu Hause im Schwalm-Eder-Kreis wäre. Aktuell braucht Oskar keine Stammzellspende, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass er eine in der Zukunft benötigen wird. Oskar und seine Familie appellieren an dich: „Lass dich registrieren, du kannst vielleicht für eine erkrankte Person das passende Match sein!”