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Patient Thomas mit seinen Kindern in der Natur
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NICHT OHNE PAPA

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Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Thomas will leben und für seine Familie da sein

Schon lange ist das Leben von Thomas und seiner Familie nicht mehr unbeschwert. Die ständige Angst, dass seine Erkrankung schlimmer wird, begleitet ihn. Er leidet an primärer Myelofibrose, einer seltenen Form von Blutkrebs, bei der das Knochenmark vernarbt. Selbst kleine Alltagstätigkeiten kosten ihn inzwischen viel Kraft.

Seit April ist klar: Nur eine Stammzellspende kann ihn retten! Für seine Frau Andrea und seine vier Kinder bleibt Thomas stark.

Er will leben, für seine Liebsten da sein und irgendwann den Jakobsweg bis nach Portugal wandern. Sein Appell: „Jede Spende kann helfen, ein Leben, eine Familie, einen Traum zu verwirklichen.“ Als Kirchenvorstand und im Posaunenchor engagiert sich Thomas mit viel Herz. Jetzt braucht er deine Unterstützung.

Registriere dich und schenke Thomas und anderen Betroffenen neue Hoffnung auf Leben.

Patient Thomas, links beim Trompeten spielen und rechts im Tierpark
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Eine Frau lehnt mit verschränkten Armen an einer bunten Mauer und lächelt.
Maj-Britt Maretzke
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maretzke@dkms.de
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Verwendungszweck: Thomas

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