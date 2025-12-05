Spender:in werdenGeld spenden
Paulina lächelt in die Kamera
SCHENKE PAULINA EINE CHANCE AUF LEBEN

Jetzt registrierenJetzt Geld spenden!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Paulina ist 30 Jahre alt und stammt aus Siepraw bei Krakau. Sie ist eine lebensfrohe Person, die es liebt, neue Leute kennenzulernen und neue Orte zu entdecken. Sie hat Anglistik studiert und unterrichtet mit Leidenschaft. Sie bietet auch eigene Online-Kurse an. In ihrer Freizeit genießt sie die Natur, Pilates, Reisen und die Zeit mit ihrem Mann Marcin, ihrer Familie und ihren Freunden. „Vor meiner Krankheit war ich ständig unterwegs und habe jeden Augenblick genossen“, erinnert sie sich.

Im Juni 2022 veränderte sich ihr Leben dramatisch. Bei Paulina wurde akute lymphatische Leukämie diagnostiziert.

„Die Diagnose kam unerwartet. Ich war entsetzt, aber auch dankbar für die sofortige Unterstützung, die ich von meinem Mann und meinen Angehörigen erhielt.“

Die Erhaltungstherapie dauerte bis Oktober 2024. Der Tag, an dem sie erfuhr, dass ihre Krankheit in Remission war, war der glücklichste Tag ihres Lebens. Leider währte dieses Glück nicht lange. Vor einigen Wochen erfuhr Paulina, dass ihre Krankheit zurückgekehrt war. Diesmal kennt sie den gesamten Ablauf. Sie hat viel durchgemacht und wartet nun auf eine Stammzelltransplantation – ihre einzige Chance auf Genesung.

Trotz ihrer Krankheit hat sie die Hoffnung nicht verloren. „ Jeder Tag ist ein Geschenk. Die Unterstützung der Ärzt:innen, meiner Angehörigen und die Gebete geben mir Kraft. Ich glaube, dass alles einen Sinn hat und dass ich das durchmache, um das Leben noch mehr zu schätzen “, sagt sie.

Paulina träumt davon, nach ihrer Behandlung wieder zu reisen und mit ihrem Mann ein eigenes Haus zu bauen. „Ich möchte das Leben genießen und so viel Zeit wie möglich mit den Menschen verbringen, die ich liebe“, fügt sie hinzu.

Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass jeder von uns einem anderen Menschen das schönste Geschenk machen kann – eine Chance auf Leben.

„Stammzellen zu spenden kostet nichts, kann aber Leben retten. Betroffene Menschen, wie ich, warten jeden Tag auf ihren genetischen Zwilling. Es ist ein außergewöhnliches Geschenk, das alles verändert.“

Registrieren Sie sich und retten Sie das Leben von Paulina oder einem anderen Patienten!

Paulina lächelt in die Kamera.
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
DKMS Kontakt
Angela Wistuba-Hamprecht
Spenderneugewinnung
Wistuba-Hamprecht@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE50700400608987000934
Verwendungszweck: Paulina

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Informieren

Engagiere dich und unterstütze unsere Mission!

Werde Stammzellspender:in, organisiere eine Registrierungsaktion, spende Geld oder überzeuge deine Freunde. Es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen!
eine junge Frau mit DKMS Registrierungsset
Registrieren
DKMS Geldspendenbox
Geld spenden
Start virtual drive.
Starte eine Online-Aktion
Überzeuge deine Freund:innen
Überzeuge deine Freund:innen
Zeige alle
Aktiv werden
Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
