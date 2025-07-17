OPTIMISMUS IST DER SCHLÜSSEL ZUM GLÜCK

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Ich habe Krebs - aber der Krebs hat mich nicht. Ich kämpfe und bin voller Zuversicht!





Peggy ist 48 Jahre alt, steht mitten im Leben und ist eine sportliche, lebensfrohe,

optimistische und willensstarke Frau. Sie liebt ihre Familie, das Reisen und

Abenteuer. Im Juli 2025 bemerkte sie eine ungewöhnliche Veränderung: Ihr

Zahnfleisch war verdickt. Im Juli kam ein Hautausschlag dazu sowie ein Infekt. Sie

wusste sofort: „Hier stimmt etwas nicht.“ Am 17.07.2025 kam dann die Diagnose –

Peggy leidet an Blutkrebs und ist dringend auf eine Stammzellspende

angewiesen. Auf einmal war nichts mehr wie zuvor.

„Es war, als würde ich in einem schlechten Film die Hauptrolle spielen – nur leider konnte ich nicht aussteigen“, beschreibt Peggy den Moment.

Freunde und Familie wollen nicht tatenlos zusehen, sondern Peggy unterstützen und

organisieren daher eine DKMS-Aktion. Peggy hat nur einen Wunsch: Sie sehnt sich nach dem Tag, an dem Ihr Körper wieder Ihr gehört und sie unbeschwert in eine gesunde Zukunft blicken kann. Damit ihr Wunsch in Erfüllung gehen kann, braucht sie uns.

Kommt vorbei und lasst euch registrieren - jede Registrierung zählt.