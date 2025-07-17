Spender:in werdenGeld spenden
Peggy lächelt in die Kamera.
Peggy lächelt in die Kamera.

OPTIMISMUS IST DER SCHLÜSSEL ZUM GLÜCK

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Ich habe Krebs - aber der Krebs hat mich nicht. Ich kämpfe und bin voller Zuversicht!

Fotocollage aus zwei nebeneinander angeordneten Bildern. Linkes Bild: Auf dem Portätfoto trägt Peggy einen dunkelgrauen Fischerhut. Ihr Partner steht mit dem Rücken zur Kamera und umarmt sie. Peggy lächelt leicht schelmisch über seine Schulter in die Kamera. Im sonnigen Hintergrund sind Wasser und Äste zu erkennen. Rechtes Bild: Auf dem Porträtselfi trägt Peggy ein weisses T-Shirt und sitzt auf einem Krankenhausbett. Sie hat Pflaster am Hals und Schläuche die daran herunterlaufen. Sie lächelt in die Kamera.


Peggy ist 48 Jahre alt, steht mitten im Leben und ist eine sportliche, lebensfrohe,
optimistische und willensstarke Frau. Sie liebt ihre Familie, das Reisen und
Abenteuer. Im Juli 2025 bemerkte sie eine ungewöhnliche Veränderung: Ihr
Zahnfleisch war verdickt. Im Juli kam ein Hautausschlag dazu sowie ein Infekt. Sie
wusste sofort: „Hier stimmt etwas nicht.“ Am 17.07.2025 kam dann die Diagnose –
Peggy leidet an Blutkrebs und ist dringend auf eine Stammzellspende
angewiesen. Auf einmal war nichts mehr wie zuvor.

„Es war, als würde ich in einem schlechten Film die Hauptrolle spielen – nur leider konnte ich nicht aussteigen“, beschreibt Peggy den Moment.

Freunde und Familie wollen nicht tatenlos zusehen, sondern Peggy unterstützen und
organisieren daher eine DKMS-Aktion. Peggy hat nur einen Wunsch: Sie sehnt sich nach dem Tag, an dem Ihr Körper wieder Ihr gehört und sie unbeschwert in eine gesunde Zukunft blicken kann. Damit ihr Wunsch in Erfüllung gehen kann, braucht sie uns.

Kommt vorbei und lasst euch registrieren - jede Registrierung zählt.

Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt Geld spenden!
DKMS Kontakt
Lena Valentin
Spenderneugewinnung
Valentin@dkms.de
DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE09 7004 0060 8987 0008 96
Verwendungszweck: Peggy

Du kannst Leben retten. Und wir helfen dir dabei.
Jetzt registrieren

Mehr zu unserer Arbeit

Thema
Über die DKMS
Vier gezeichnete Personen unterschiedlichen Aussehens stehen nebeneinander. Sie tragen DKMS-T-Shirts in verschiedenen Farben (rot und weiß)
Thema
Wissenschaft und medizinische Forschung bei der DKMS
Eine Karikatur einer Frau, die neben einem DNS-Strang steht
Thema
Den Zugang zur Stammzelltransplantation verbessern
Eine gezeichnete Frau mit einem DKMS-T-Shirt und ein Mann mit Brille geben sich die Hand. Um sie herum schweben medizinische Symbole wie Blutkörperchen, ein Stethoskop, eine Spritze, Viren und ein Buch
