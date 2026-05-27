PEPE KÄMPFT. KÄMPFE MIT IHM!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Nicole und René leben momentan in quälender Ungewissheit: Kann eine Stammzellspende ihren kleinen Sohn Pepe retten?

Trotz mehrerer Behandlungen ist noch immer nicht klar, woran der Zweijährige leidet. Nun steht ein Verdacht im Raum: Myelodysplastisches Syndrom (MDS) – eine schwere Erkrankung des blutbildenden Systems. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, braucht Pepe die Nadel im Heuhaufen, nämlich eine:n passende:n Stammzellspender:in. Viele Patient:innen suchen vergeblich nach dieser Person. „Wir suchen kein Mitleid, wir suchen eine gute Tat“, appellieren Nicole und René.

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