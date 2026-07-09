24 STUNDEN LAUFEN FÜR DAS LEBEN

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Fitness-Influencer Maurice Hauser ruft zur Stammzellspende auf

Fitness-Influencer Maurice Hauser (@mauricehauser) hat selbst gerade erst eine Krebserkrankung überstanden. Als er von der Blutkrebsdiagnose eines Dreijährigen aus seinem Ort erfährt, steht für ihn fest: Er möchte helfen. Mit einem 24-Stunden-Lauf ruft der Leistungssportler nun dazu auf, sich als Stammzellspender:in zu registrieren.

„Ich weiß, wie es sich anfühlt, plötzlich mit so einer Diagnose konfrontiert zu sein. Wenn ich mit meiner Reichweite helfen kann, Aufmerksamkeit zu schaffen oder sogar Menschen zur Registrierung zu bewegen, dann möchte ich das unbedingt tun.“

Maurice‘ Lauf, der den Titel „Projekt 24“ trägt, startet am Samstag, 11. Juli 2026, um 12 Uhr. Das Ende ist genau 24 Stunden später. Jede und jeder, der möchte, kann virtuell live dabei sein: Hinter Maurice fährt ein Van, aus dem der Lauf gestreamt wird. Zu sehen ist die Aktion des 24-Jährigen auf YouTube, Twitch, Instagram und TikTok. Unterstützt wird er dabei von den beiden Creators Leon Schliebach (@leon_schliebach) und Nico Kunzelmann (@nico.kunzelmann).

Für jeden gelaufenen Kilometer spendet Maurice zudem 100 Euro an die Krebsgesellschaft NRW.
Er freut sich über jede Person zwischen 17 und 55 Jahren, die durch seinen 24-Stunden-Lauf auf die DKMS aufmerksam wird und sich unter www.dkms.de/projekt24 registriert. „Ich glaube, viele Menschen unterschätzen, wie einfach es ist, zu helfen. Die Registrierung kostet euch nur ein paar Minuten und kann für einen anderen Menschen den Unterschied zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit bedeuten. Es ist Zeit, etwas zurückzugeben. Lasst uns Social Media sinnvoll nutzen!“

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